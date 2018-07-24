Baraj çöktü: En az 100 kişi kayıp
İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon
AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti
Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!
Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı
Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Üvey kardeşinden itiraf geldi! 'Meghan'dan faydalandım'
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum