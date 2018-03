Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar"

"Birileri ısrarla bizim validelerimizi, kadınlarımızı yanlış anlatmaya, yanlış göstermeye çalışıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “İstiklal şairimiz Akif ne diyor, ‘Ne hisli vadilerdir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı. Beş on romancı, sıkılmaz beş on da maksadcı.’ Akif’in sıralamasını tamamlamak gerekirse bunlara 5-10 televizyon dizisini, 5-10 medya maydanozunu da eklemek gerekir. Birileri ısrarla bizim validelerimizi, kadınlarımızı yanlış anlatmaya, yanlış göstermeye çalışıyor. Kadını annelik vasfından ayırmak demek onun en büyük ayrıcalığını elinden almak, aynı zamanda tabi sıfatı olan öğretmenliğini de yok saymak demektir. Ülkemizde kadınlarımızın hakları, hukukları, sorunları konusunda şahsım kadar duyarlı, somut politikalar üretmiş, icraat ortaya koymuş bir başka siyasetçi, bir başka cumhurbaşkanı var mıdır bilmiyorum. Bu işi çok önemsedim. Zaman zaman en az 3 çocuk diyorum, birileri rahatsız oluyor. Rahatsız olanlar bu millete düşman oldukları için rahatsız oluyorlar. Bir milleti millet yapan ailedir. Biz bu milleti güçlü kılarsak, nüfusumuzu dinamik, genç nüfusumuzu arttıracak olursak inanın Batı bizim yükselişimiz karşısında çok kaçacak delik arar. Onlar zaten eriyor. Ama bizim güçlenmemiz lazım. Onun için nüfus çok önemlidir. Benim tahsilim ekonomi. Ekonomide başarının sırrı söylerler; insan, emek, sermaye, üretim. Bende diyorum ki hayır. Başarının sırrı sadece insandır. Sermaye insanın türevidir. Emek, tüketim, üretim insanın türevidir. İnsan varsa bunlar var. Öyleyse bunu arttırmamız lazım. Bu konuda slogandan öteye geçen hiçbir çalışması ve gayreti olduğunu duymadığımız, görmediğimiz kişilerin bizi eleştirmesini önemsemiyoruz. 15-16 yıldır ülkemiz nereden nereye geldi ortada. Rakamlar ortada. Yurt dışından liderler ülkemizi gördüğü zaman söyledikleri tek şey var, tanıyamadık diyorlar.” Eğitimde, sağlıkta gelinen yerin ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Şehir hastaneleri devreye girdiği andan itibaren Türkiye’de şehir hastaneleriyle birlikte artık millet Türkiye’ye gelecek. Onun için tıp fakültelerine ağırlık verdik. Üniversitelerimizde yoğun bir şekilde doktorlarımızı yetiştirelim, hemşirelerimizi, sağlık memurlarımızı bol yetiştirmek istiyoruz ki hastanelerde artık kaliteyi de yükseltelim, fiziki mekan tamam, insan kalitesini de yükselttiğimiz andan itibaren göreceksiniz gelinen yer burası olacak. Bizim genlerimizle bu var. Bunu başaracağız göreceksiniz” dedi.

“Sizin burada ne işiniz var?"

“Kadınlarımıza müteşekkir olduğumuz bir diğer husus da milletimizin içinden geçtiği bu kritik dönemde gösterdikleri sağlam duruştur” ifadesini kullanan Erdoğan, “Şehit annelerimizin şehitlerimizin eşlerinin evlatlarının metanetlerini gördüğümüzde geleceğe olan güvencemiz güçleniyor. Dün Çanakkale’de saçlarına kına yakıp evlatlarını cepheye gönderen anneler, bugün de aynı bilinçle, inançla evlatlarını mücadeleye savaşa uğurluyor. 15 Temmuz’da olduğu gibi askerimiz bu inançla aşkla yürüyor. Hiç çekinmiyor. Dağ taş demeden yürüyor. Böyle bir milletin ferdi böyle annelerin evladı böyle kadınların kardeşi olduğum için Rabbime binlerce kez hamdediyorum. Dün Fırat Kalkanı bölgesinde bugün Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğümüz Afrin’de terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde ocakları tüttürecek, kesintiye uğrayan hayatlarını yeniden kuracak olan yine kadınlardır. Türkiye olarak Suriye topraklarında yürüyen operasyonun hedefleri bizce belli. Durmayacağız, şu ne der bu ne der bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Amerika, Batı. Tamam da sizin burada ne işiniz var? Bizim 911 kilometre sınırımız var. Biz devamlı tacize uğruyoruz. Sizin ne işiniz var burada? 20 tane üs kurmuşsun kuzey Suriye’de. Ne işin var? 5 bin tır silah getiriyorsun. 2 bin kargo uçağıyla silah mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? DEAŞ’ı temizledik diyorsun, şimdi bu silahlar burada niye? Neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? Bak dedim şunu bilin; biz bir ölürüz, bin diriliriz ve bu yolda böyle gideceğiz. Zira bizi bu tür teknoloji, şu bu vesaire bütün bunlar korkutmaz. Bizim bu noktadaki hedefimiz başkadır. Onların füzeleri, nükleer füzeleri, insansız hava araçları her şeyleri olabilir. Bunlar bize vermiyorlardı, şimdi biz de üretmeye başladık. Diğerleri de olacak, olmayanlar da olacak. Ama bizim bunların ötesinde Allahımız var. Bu bizim için çok büyük bir zenginlik. Çünkü biz şehadete koşuyoruz, onlar nereye koşuyor bilemem" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada kadın hakları diye ortalığı ayağa kaldıranlardan tek birinin dahi dönüp bakmadığı, sıkıntısına ortak olmadığı bu hanım kardeşlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Biz hiçbir zaman güya eşitlik adına kadınların sırtına en ağır yükleri sararak onları metalaştıranlar gibi olmayacağız. Nisa olan insan olan kadına gerçek anlamda insan gibi muamele edilmesini sağlarken onun tüm haklarını korumak toplum ve devlet olarak boynumuzun borcudur. Hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. Bundan sonra da mücadeleyi onlarla vereceğiz. Bizim için sadece bir gün değil her an her gün Dünya Kadınlar Günü’dür."

