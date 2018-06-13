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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail, bize 10 tane İHA verdi. Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail, bize 10 tane İHA verdi. Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimimizi kendimizi yapıyoruz, artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız."


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