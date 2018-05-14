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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir."


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