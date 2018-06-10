Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Erdoğan'ın Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programının ardından yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

Külliyemizde 47 toplantı yaptık muhtarlarımızla. Bugün İstanbul muhtarlarımız ile bir iftar programı yapalım dedik. Ankaralı muhtarlarımızla da Salı günü sahurda birlikte olacağız. Muhtarlarımızı demokrasi planının en yaygın basamağı olarak görüyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesine Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Mahalleleri ile ilgili taleplerini isterlerse formlara yazarak isterlerse internet üzerinden bildiriyorlar. Muhtarlarımıza verdiğimiz kıymet milletimize olan saygımızdandır. Benim için artık muhtar bile olamaz dediyseler de muhtar da olduk, Türkiye'ye cumhurbaşkanı da olduk. O başlıkları atanlar milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Muhtar diyip geçmek sıradan birisi değil.

İstanbul öyle 3 heceden oluşan bir yer değil. İstanbul Türkiye'dir, dünyadır. Biz bu şehrin büyükşehir belediye başkanlığını yaptığımız için İstanbul'da yönetici olmak ne demek biliriz. İstanbul'a yaptığımız hizmetlere baktık. Baktığımız her yerde eserlerimizi gördük.