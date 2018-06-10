HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valiliği‘nin düzenlediği iftar programında konuştu. Erdoğan "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha gerimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Erdoğan'ın Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programının ardından yaptığı konuşmasından satır başları şu şekilde:

Külliyemizde 47 toplantı yaptık muhtarlarımızla. Bugün İstanbul muhtarlarımız ile bir iftar programı yapalım dedik. Ankaralı muhtarlarımızla da Salı günü sahurda birlikte olacağız. Muhtarlarımızı demokrasi planının en yaygın basamağı olarak görüyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesine Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Mahalleleri ile ilgili taleplerini isterlerse formlara yazarak isterlerse internet üzerinden bildiriyorlar. Muhtarlarımıza verdiğimiz kıymet milletimize olan saygımızdandır. Benim için artık muhtar bile olamaz dediyseler de muhtar da olduk, Türkiye'ye cumhurbaşkanı da olduk. O başlıkları atanlar milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Muhtar diyip geçmek sıradan birisi değil.

İstanbul öyle 3 heceden oluşan bir yer değil. İstanbul Türkiye'dir, dünyadır. Biz bu şehrin büyükşehir belediye başkanlığını yaptığımız için İstanbul'da yönetici olmak ne demek biliriz. İstanbul'a yaptığımız hizmetlere baktık. Baktığımız her yerde eserlerimizi gördük.

'BİZ BİR NUMARAYIZ'

Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke ABD görünüz. Bunun bir numarası Türkiye, ABD geride, İngiltere geride. Sizler bunları biliyorsunuz ama özellikle yaşı otuzun altındaki gençlerimiz bunu geçmiş ile mukayese edemiyorlar. Sıkıntı burada. Ders kitapları masalarının üzerinde ama bunun kadrini bilmiyor. Balık deryanın içerisinde ne zaman ki onu denizden çıkartıp karaya atarsın o zaman denizin kıymetini anlar. Gençlerimiz de herhalde böyle anlayacak.

Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.

Her alanda benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. (3. Havalimanı) İlk etapta 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. Atatürk Havalimanı'nı da millet bahçesi yapıyoruz.

'SANDIKLARI BOŞ BIRAKMAYIN'

Aman ha. Tatili uzatıp da sandıkları boş bırakmayın.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Süleyman Soylu: Seçimlerden güçlenerek çıkmamız lazımSüleyman Soylu: Seçimlerden güçlenerek çıkmamız lazım
Destici: Erdoğan birinci turda seçiliyorDestici: Erdoğan birinci turda seçiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Valiliği Amerika ingiltere erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.