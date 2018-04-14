Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’un eski hali bilindiği halde güzelim Avcılar’ı nasıl CHP’ye teslim ediyorsunuz”

“İstanbul’un eski hali bilindiği halde güzelim Avcılar’ı nasıl CHP’ye teslim ediyorsunuz” Otobüsün üzerinden halkı selamlayarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evlatlarımıza değil, torunlarımıza farklı bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Onun için 2023 yetmez, 2053 yetmez, 2071’i biz göremeyeceğiz ama istiyoruz ki temelleri sağlam atalım. Temelleri de sağlam atıyoruz. 16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı bugün nasıl var. Havası kirli, suyu olmayan, çöp dağlarının olduğu İstanbul aldık. O çöp dağlarının olduğu İstanbul’u CHP yönetiyordu. Ah kardeşlerim ah. Bu bilindiği halde güzelim Avcılar’ı nasıl oluyor da CHP’ye teslim ediyorsunuz. Edenler için söylüyorum başımı iki elimin arasına alacağız. Bunu o kardeşlerimize anlatacağız. Nasıl bir İstanbul’du nasıl oldu. Bunu da yeterli bulmuyoruz. Daha iyi olsun istiyoruz. Eğer bugün dünya şehirleri arasında çok iyi bir yere getirdiysek bu rastgele olmadı” dedi.

“CHP’nin bir dikili taşı var mı, yok. bunlarda bol bol yalan var”

Konuşmasında CHP’ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geldik 6 bin 100 kilometre yol vardı. Biz 16 senede 19 bin kilometre yol yaptık. Dedik ki bu da yetmez bize halkın yolu lazım. Tuttuk 25 tane havaalanı vardı buna 29 tane havaalanı daha ilave ettik. Bunları da biz yaptık. CHP’nin bunların dikili taşı var mı? Yok. Bunlarda bol bol yalan var. İşte bu bay Kemal bir zamanlar SSK başında değil miydi? Savaş Ay program yaptı. O programda gördünüz halini ’ben genel müdürüm başbakan bu işe bakar.’ Sen orada niye duruyorsun bostan korkuluğu musun? Sen bir iş yapmayacaksan oraya gelme. Ama devletin makam işlemini işgal etme. Bunlar döneminde sağlam gir hastaneye sakat çıkartırlardı. Çok daha da öte, ölüler bile rehin alınıyordu. Aranızda belki ölüleri rehin alınanlar var. O dönemi yaşayanlar var. Ama şimdi hastanelerimiz modern, daha da modern olacak” diye konuştu.

“Başakşehir’de İstanbul’un en büyük şehir hastanesini kuruyoruz”

Başakşehir’e şehir hastanesinin kurulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada yakında Başakşehir’de İstanbul’un en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. Burası 3 bini aşkın yatak kapasitesi olan dev bir hastane Avrupa yakasının tamamına bu bakacak. Aynısından bir tane de Anadolu yakasında yapacağız. Benim Ayşe’me Fatma’ma, Ahmet’ime, Mehmet’ime bu layık. Corç yapıyor da biz niye yapmayalım, yaptık. Isparta’da, Mersin’de, Adana’da yaptık çalışıyor. Bunları gidenlere bir sorun böyle bir şey diyorlar doğru mu diye sorun. Zaten şimdi artık ayağınıza geliyor, şimdi burası yapılıyor. Bütün büyük şehirlerin hepsine yapacağız. Benim halkıma ne lazımsa, ne gerekiyorsa ne yakışıyorsa yapacağız. İşte İstanbul’da metrobüs, hani CHP’li belediyelere bakın bakalım bu tür bir şey var mı? Yapamazlar onlara örnek biziz. Bizden örnek alırlarsa ne ala. Her şey daha iyi olacak" şeklinde konuştu.