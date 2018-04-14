Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar bizdeki zırh farklı bir zırhtır”

AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar bunların hiçbirisinin bize tesiri olmaz. Bizdeki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar edemeyecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir 4. Olağan Kongresine katılmak üzere Başakşehir Fatih Terim Stadı’na geldi. Kongrenin yapılacağı alanda toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşıladı. “Başakşehir’in gençlerinin tribünlerini doldurması lazım”

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “16 Nisan’da kendine yakışanı yapmıştır, bir kez daha geleceğine sahip çıkmıştır. Biz Başakşehir’in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Kusura bakmayın Başakşehir stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir’in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bu alanlarda olmadığınız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmemiz lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda meydanlarda her yerde AK Parti’nin gençliği kendini gösterecek. Buralarda bulunacağız. Bizim gençliğimiz sporun bu dallarında bulunmaz sadece kendine has alanlarda bulunayım diyorsa bu millet kavramının içerisinde o işlerde yokuz demektir” dedi.

“Kanal İstanbul’un gecikmesinin bedelini ödedik”

Geçtiğimiz günlerde yalıya çarpan gemiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli yol arkadaşlarım AK Parti’nin 15 yıllık karnesi 2019’a giden süreçte bizim en büyük referans kaynağımızdır. Başakşehir’den çok şeyi bekliyoruz. Hamdolsun şimdi hedefimiz Kanal İstanbul’u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacağız. Bu gecikmenin bedeli, bir gemi geldi yalıya girdi. Gecikmenin bedelini ödedik. O ne der bu ne der diye bakmayıp biz ne deriz buna bakacağız. Süratle inşallah bu yıl içerisinde başlayıp bitireceğiz. Buralar bambaşka olacak” diye konuştu. “İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar bizdeki zırh farklı bir zırhtır”

Borsanın yükselişine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar bunların hiçbirisinin bize tesiri olmaz. Bizdeki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar edemeyecekler. Türkiye bağımsızlık mücadelesini başarıyla vermiştir, vermeye devam edecektir. Biz buralara nereden geldik. Bizim IMF denilen uluslararası para fonuna borcumuz neydi 23.5 milyar dolardı. Biz bunu 2013’te sıfırladık. Peki 2002 Kasım’ında bizim merkez bankamızdaki döviz rezervimiz 27.5 milyar dolardı. Şu anda 120 milyar dolar. Bak nereden nereye geldik. Bitmedi biz göreve geldiğimiz de Kasım 2002’de ihracatımız 36 milyar dolardı şu anda 160 milyar dolar oldu. İşte bunlar bizim beka, bağımsızlık mücadelemiz. Yeter mi, yetmez. Aynen bu yola kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.