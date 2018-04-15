Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın büyük hasar gördüğü gemi kazasına değinerek, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şeyi ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yönelik eleştirilere değinerek, “Referandumda bölgedeydim. Baktım ki bizim teşkilatımızın orada seçim kampanyası ile ilgili çadırı var. Selam vermek için indim. Arka tarafta baktım ki ana muhalefetin çadırı var. Dedim onlara da bir selam vereyim. Çıktım onlara da selam verdim. Ne deseler beğenirsiniz, ‘Bu köprüye niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını verdiniz.’ ‘Ne olacaktı’ dedim. ‘Kendi adını verseydin’ dedi. O Yavuz ki Hicaz demir yolu için adımları attı. Enteresandır hutbede, cumada hoca Yavuz Sultan Selim’i Hakim-ül Harameyn diye takdim eder. Elini kaldırdı ve dedi ki ‘Ben Hakim-ül Harameyn değil, hadim-ül harameyn’im. Yani hakimi değil hizmetkarıyım dedi. Böyle bir padişahın adını vermekten daha güzel bir görev olur mu? Onların o şanına yakışır böyle bir isimle orayı isimlendirmek bu torunlarının en büyük görevidir. Ama bu soruyu soran mezhepçi bir yaklaşım ile soruyordu. Biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Biz bu ülkede şurada şu mezhepten olanlar var, buradan şu mezhepten olanlar var ayrımını yapmayacağız. Hizmet götürürken Alevi-Sünni ayrımı yapmadık” diye konuştu.

“CHP Belediyesi var yapmayalım dedik mi?”

Hükümetin önemli birçok yatırımı CHP belediyelerinin görev yaptığı bölgelere yaptığını hatırlatan Erdoğan, “İstanbul-İzmir otoyolunu CHP belediyesi var diye yapmayalım dedik mi? Osmangazi Köprüsü’nü yaptık, oraya milyarlarca dolarlık bir yatırım yapıyoruz. CHP belediyesi var dedik mi? Önemli olan bu hizmetler milletimedir. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolu çalışmaları devam ediyor. Çanakkale, Tekirdağ CHP belediyesi var. Bu hizmetleri götürmeyelim dedik mi? Bizden öncesi CHP iktidarlarında buralara hizmet gitti mi?” şeklinde konuştu.

“İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız”

İstanbul Boğazı’nda Vitaspirit adlı geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptığı kazayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık, net her şey ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız” ifadelerini kullandı.