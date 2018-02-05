Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Gentiloni’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma’da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi program kapsamında İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul etti.
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