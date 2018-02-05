Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın Roma temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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