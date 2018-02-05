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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ikili görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldikten sonra başkent Roma’ya geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldikten sonra başkent Roma’ya geçti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de resmi törenle karşılanan Erdoğan, burada İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayında heyetlerarası çalışma yemeğine katılan Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul edecek.
Görüşmede Türkiye ve İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği; Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü
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