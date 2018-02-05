Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan iş adamları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önde gelen İtalyan şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma’da önde gelen İtalyan şirketlerinin yöneticileri ile yemekli toplantıda bir araya geldi.