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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."


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