Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardinal Parolin’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan’da Apostolik Sarayı’nda Papa Francis ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de ikili görüşmede bulunacak. Burada gerçekleştirilecek heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor.
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