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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara değinildi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim’in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
benzine mazota zam geldi MYNET UYUMA İŞİNE GELENİ HABER YAPMA
Bugünlerde geçecek. Biz neler atlattık.
Para istemek için aramıştır.
Katarla görüştüysek yarından sonra $ geriler artık.
TÜRKİYEYE MANEVİ GÜÇ VERENİ BİLİYORUM, ŞU AN HERŞEYİ İZLİYOR,YAKINDA ELİNİ ETEĞİNİDE ÇEKECEK TÜRKİYEDEN. 3GÜN ÖNCEKİ YORUM ASLA BOŞANA DEĞİL DİKKAT.1. HAMLE BAŞARILI ATLATILDI, 2. HAMLEDE SUÇ DİP MÜDÜRLERDE.NOKTA.NE DİYOR ATALAR''''' KIRMA KALBİ KIRALAR KALBİNİ'''''BEKLEMEDEYİM NOKTA.
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