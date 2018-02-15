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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 18:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, idrar yollarındaki problem nedeniyle operasyon geçiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, idrar yollarındaki problem nedeniyle operasyon geçiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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