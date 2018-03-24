Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kimse Türk ordusuna ‘Suriye’de istila hareketi yapıyor’ diyemez”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 733 olduğunu açıklayarak, “Kimse Türk ordusuna ‘Suriye’de istila hareketi yapıyor’ diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. olağan il kongresine katılmak üzere şehre geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanına inen Erdoğan, buradan kongrenin yapılacağı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonuna geçti.

Spor salonunu dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Erdoğan, “Genel başkan olduğumuzda bir metal yorgunluğu olduğundan bahsetmiştim. Diriliş hareketini Afrin ile başlattık. Devamına var mıyız? Yola çıkarken dedik? Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Durmak yok. Bizden öncelikler hep laf laf laf yaptı. Biz ise iş iş iş yaptık” ifadelerini kullandı. Samsun’a müjdeler

Konuşmasında Samsun’a müjdeler veren Erdoğan, “Samsunspor’un durumu iyi değil. Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. Samsun’a şehrin ismini taşıyan ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. ‘Samsun Üniversitesi’nin kuruluşuyla ilgili karar YÖK’te alındı. İnşallah kanun olarak Meclisten çıkacak ve üniversitemiz de en kısa zamana eğitim-öğretime başlayacak. 900 yataklı şehit hastanemiz ihale sürecinde. Samsun gibi bir şehir hızlı trensiz olmaz dedik. Kırıkkale- Çorum-Amasya-Samsun hızlı tren proje ve sondaj çalışmalarına başladık. Samsun-Sivas arasındaki mevcut demiryolunu da yeniliyoruz. Samsun Havaalanına yeni bir iç hatlar terminal binasını kazandıracağız. Bunun yanında çiftçilerimize de destek veriyoruz. Bay Kemal ‘Çiftçi ağlıyor’ diyor. Biz çiftçiye o kadar yatırım yaptık. Senin cebine koyacak halimiz yok ya” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 733 olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Kimse Türk ordusuna ‘Suriye’de istila hareketi yapıyor’ diyemez. Batı, istila hareketlerinin en güzel örneklerini vermiştir. Kendi geleceklerini inşa etmelerine yardımcı olduğumuz kardeşlerimiz bunu tamamen başardıklarında artık orada bize ihtiyaç kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Gırtlağımıza bıçak dayarcasına”

“Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Dostlarımızın sayısını artırmak isteriz. Ancak birileri ısrarla gelip gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya çalışırsa kimseyi gözümüz görmez. Bize husumet besleyenlere haddini bildirmek vazifemizdir. Türkiye’nin sınırında bir terör koridoru kurulurken başımız ağrımasın diye bu gerçeğe sırtımızı dönemeyiz.” “Üniversiteler terörist gençlik yetiştiremez”

İstanbul’da bir üniversitede yaşanan gerginliğe değinen Erdoğan şöyle konuştu: “İstanbul’da bir üniversitede imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o Komünist vatan hani gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bu terörist gençler, bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunların eşkallerini her şeyini belirlemek suretiyle de bu teröristlere üniversitelere okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversiteler terörist gençlik yetiştiremez. Üniversitemizde vatanına, milletine kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirilmesi lazım.”