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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin gurup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara

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