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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda.' dedi. Erdoğan, 'Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama çıkıp da kadınlarla ilgili, yaşlılarla ilgili konuşmaların İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemez.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Siyaset akademimizin kıymetli katılımcıları, değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti 18. Dönem Siyasi noktada attığımız adımları bir akademi çatısı altında toplamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu dönem Siyaset Akademisi programının hayırlara vesile olmasını diliyorum.Güçlenerek gelen akademimiz ilk olarak 2008 yılı ocak ayında başladı. O günden bugüne 60 bin ve sertifika almaya hak kazanan 25 bin kardeşimize de özellikle teşekkür ediyorum. Bunun benzeri siyaset dünyasında yok. Onlar hiçbir zaman siyaseti bir okul olarak görmedi ama AK Parti bu işin aynı zamanda mektebi oldu.

Siyaset Akademimiz de sürekli gelişerek ileriye gitmiştir. Siyaset akademimizde görüş ve meşrep ayrımı yapmaksınız herkese kapısını açmıştır. Bugün de yaklaşık 6 bin 500 katılımcıyla 30 ilimizde akademimizin yeni dönemini başlatıyoruz. Tüm katılımcılara şimdiden başarılar temenni ediyorum. 2019 gibi önemli bir dönemecin hemen öncesinde başlattığımız bu faaliyetin hedeflerimize ulaşmamız konusunda çok önemli katkıları olacağına inanıyorum.

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"ZAMAN ZAMAN BİZE 15 YILLIK İKTİDARIMIZIN SIRRINI SORUYORLAR"

Bizim tarihimiz de adımız gibi aktır. Bu kadro, silici ak, alnı ak, başı dik bir kadrodur. Hamdolsun iktidara gelişimizin üzerinden 15 yıldan fazla süre geçmesine rağmen halen milletimize ilk günkü aşkla hizmet ediyoruz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün AK Parti halen zihniyet, söylem, siyaset yapış tarzıyla Türkiye'nin en genç partisi. AK Parti 10.5 milyona yakın üye sayısıyla bu ülkenin en dinamik partisidir. Zaman zaman bize 15 yıllık iktidarımızın sırrını soruyorlar. Yorulup yorulmadığımızı merak ediyorlar. Biz de onlara, milleti ile birlikte yürüyeni alaşağı edebilecek hiçbir fani güç yoktur diyoruz. Ne zaman ölürsek o zaman yoruluruz. Öleceğiz ya, öleceğiz. Rabbimin takdir planında ne varsa o olacak. Her an ölümle iç içe olacağız. Onun için de her an ölecekmiş gibi bu dünyaya, hiç ölmeyecekmiş gibi ebedi aleme çalışacağız.

"İSLAM'IN GÜNCELLENMESİ" TARTIŞMASINA YANIT

Bu değişim meselesi asırlara dair bir husustur. Değişimi inkar etmek kendi kendini kandırmak demektir. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da vardır. Mesela İslam'ın son din olduğu bir hakikattır. Bununla kimse oynayamaz. Allah'ın yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de açıkça ifade ettiği hükümler asla değişmemiştir, değişmeyecektir. Dinimiz İslam ve kitabımız Kuran-ı Kerim, kıyamete kadar caridir. Bu da bundan sonra da kıyamete kadar gelecek olan tüm toplumlar, yaşanacak tüm hadiseler, ortaya kadar tüm yeni durumlar karşısında söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir. Bunların uygulamadaki karşılılları elbette zamana, şartlara göre değişecektir. Mecelle kaidesidir, yani; "Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz". Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda.

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"HİÇ KİMSENİN BİZİM DİNİMİZİ KARİKATÜRİZE ETMEYE HAKKI YOKTUR"

Birilerinin çıkıp hayatın gerçekleri ile ilgisi olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir. Bu tartışmanın en çarpıcı örnekleri son günlerde kadınlar konusunda yaşanıyor. Ülkemizde pek çok örneğini gördüğümüz bir tehdit ortamında insanlar neye itimat edeceğini elbette şaşırıyorlar. Bu konularda konuşma yetkisi benim değil. Ben Diyanet İşleri Başkanı değil, Cumhurbaşkanıyım. Bir insan olarak dinime getirilen bu zafiyete de tahammülümüz yok. burada bildiğimizi, inandığımızı da söylemek zorundayız. İnşallah şu anda Başbakan Yardımcımız da burada, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanımız alanı boş bırakmamalı. Bu tür adamlar konuşur, alanı boş bırakırsa ortaya böyle zaaflar çıkar. İlahiyatçılarımızın, muteber alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da sesleri duyulmuyor. Ya da korkuyorlar. Niye korkuyorsun be kardeşim? Çıkacaksın gerçek neyse söyleyeceksin.Hiç kimsenin dinimizi böyle karikatürize etmeye hakkı yoktur.

"BİZ DİNDE REFORM ARAMIYORUZ"

Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama çıkıp da kadınlarla ilgili, yaşlılarla ilgili konuşmaların İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemez. Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı bir temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var. FETÖ tecrübesi bu bakımdan çok önemlidir. Bizim ilahiyatçılarımız, Dinayet İşleri Başkanlığımız, bunlar meydanı FETÖ gibi alçaklara bıraktılar, toplum bu hale geldi. Bu bize örnek olmayacak da hangisi bize örnek olacak.

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"SOSYAL MEDYADA KONUŞMAYA BAŞLADILAR, BU FAKİRİ KORKUTAMAYACAKSINIZ"

Birileri sosyal medyada konuşmaya başladı. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız. Hak neyse ben onu söylemeye devam edeceğim. Kitabımızın, İslam'ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Bu tür gözlüklerle bakara, dinimize fatura kesmeye de hakkınız yok. Bu örgütlerin arkasında falanca var, filanca var yaklaşımı... Arkasında kim olursa olsun ortada çözülmesi gereken ciddi bir mesele vardır. 160 ülkede çalışıyorum diyor. Arkasında ne kadar İslam düşmanları varsa onlar arkasında. Dert ümmeti bölmek. İslam'ı bölmek. İslam'ı parçalamak. Bunlara asla zemin hazırlamamız gerekiyor.

Ömrünü İslam'a adamış ilim adamları ile bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımızın ve muteber ilim adamlarımızın daha cesur davranmasını rica ediyorum. Aksi halde hep birlikte çok büyük bir vebal altında kalacağımız açıktır.

Güya DEAŞ ile mücadele ettiğini söyleyenlerin asıl gayesi gün gibi ortaya çıkmıştır. Son 1-2 gündür konuyla ilgili söyleyeceğim son söz şudur. Biz AK Parti olarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak sözüm şudur. Kucaklayıcı olacağız. Dinimize gölge, leke düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz ve sosyal medyada, şurada, burada saldıranlar olacak. Unutmayın, eğer haksızlık karşısında susarsanız dilsiz şeytan olursunuz. Bu konuyla ilgili olarak da bizler yapılması gerekeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Şimdi de biz, kitabımızdan aldığımız heyecanla, aşkla görüyorsunuz şu anda Afrin'e yürüyoruz. Cerablus'a, El Bab'a öyle yürüdük. Sosyal medyadan konuşanlar var ya, onların dediğini gibi hareket etmiş olsaydık, biz de yan gelip yatacaktık. Sınırlarımızda bizi taciz edenlere karşı duramazdık. Muteber sakalla, bunlar gibi olan sakal, bunlar gibi olanları karıştırmayın. Adam geliyor, sakalı var, Giydikleri ortada, tamam da günahsız olanları nasıl öldürürü böyle bir yetki var mı?

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"HER AN AFRİN MERKEZE GİREBİLİRİZ"

Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız.

PYD/YPG maaşı Amerika'dan alıyor. Bunları kendisine söylediğim zaman beyefendi rahatsız oluyor. Siz bütçeye koydunuz. Ben ekranda izletince de, diyorlar ki Amerika düşmanlığı çoğalır. Ben hiçbir şey yapmadığım halde Amerika'da Türkiye düşmanlığı aldı başını gidiyor.

"KANAL İSTANBUL'DA GECİKTİK"

15 sene önce nelerimiz yoktu be. Bunlar var mı? Var. Şu anda uçak filomuz THY'de 300'ün üzerine çıktı. Az önce Binali Bey anlattı. En fazla destinasyona uçan biziz. Yeni uçaklarımız geliyor non-stop uçacak. Modern ülkeye bu yakışır da onun için. Bu non-stop en ileri noktalara uçmada da uçak full gidiyor. Yarı boş falan değil.

Geciktik. Kanal İstanbul'la dünyada yeni bir ufku açacağız. Kanal İstanbul çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil, ama geciktik. İhalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım.

Dün terör örgütünün ikisi asfalta el yapımı bomba yerleştiriyor. İHA'larımız tespit etti, bu alçaklar öldürüldüler. Ne yazık ki arkadan gelen 30 kadar içinde yolcu olan kamyonet patlatıldı ve 3 kişi aynı aileden şehit oldu. Ondan sonra utanmadan siviller öldürülüyor bilmem ne yapılıyor. O iş sizin işiniz. Dünyada sivilleri asıl öldüren sizsiniz. Cezayir'de 5 milyon insanı öldürdüler, bu batı. Hep bu katliamları bunlar yaptı. Bunların gözü elmas, altın görür. Bunların gözü petrol görür, bunların gözü insanı görmez. Böyle bir durumu var. Bir tanesinin hanımı şunu söyledi. 4'lü oturuyoruz, helikopterlerle buralara geldiler, buralardan elmaslar, altınları, pırlantaları toplayıp götürdüler. Yaptıkları hiçbir şey yok. Yollar, her yer rezalet. Sadece işlerine yarayanı alıp götürdüler. Biz kesinlikle bu topraklarda işgal için yokuz. Bu terör örgütlerinden temizleyerek bu toprakları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Yapacağımız iş bu. Bunu yaparken hem kendi güvenliğimizi sağlamak hem de komşularımızın dertlerine derman olmak oturduğumuz yerden mümkün olmayacaktı bu adımı attık.

"AFRİNLİ KARDEŞLERİMİZİ KENDİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ"

Onların barış ödülleri onların olsun. İhtiyacımız yok. Bize rabbimizin rızası yeter. Biz ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile sahaya girdik. Terör ittifaklarına kendimizin ihtiyaçlarına uygun yeni işbirlikleri ile cevap verdik. Bugün 49. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nı yürütüyoruz. Burayı emin bir belde haline yeniden getirmenin mücadelesini veriyoruz, vereceğiz. 3171 şu ana kadar. Sayıyı altıktan sonra bu artmıştır. 815 kilometre karelik alanın üzerindeki bölgeyi kontrolümüz altına getirdik. Burada da 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına alacak Afrinli kardeşlerimizi kendi evlerine göndereceğiz. Afrin'e 6 kilometre kare falan Cinderes'ten kalmıştır. Evler tek tek elden geçiriliyor. Bölücü terör örgütü çocukları, kızları, bıyıkları bile terlememiş körpe delikanlıları anne babalarının gözü önünde öldürüyor. Ükemizden birileri de hala çıkıp bizim Afrin'de ne işimiz var diyebiliyor. Üstelik bunlar Türkiye'de siyaset yapıyor. Biz teröristleri Afrin'de imha etmezsek onların eylem yapacağı tek yer Türkiye'dir. Kimse kendini kandırmasın. Başkalarını kandırmaya da çalışmasın.

"BUGÜN AFRİN'DEYİZ, YARIN MÜMBİÇ'TE OLACAĞIZ"

Suriye'deki mesele herhangi bir kesimin kendi hakkını, hukukunu koruma çabası değildir. Amaç bölgemizin bağrına kanatılacak bir hançer sağlamaktadır. Bu hançeri tutan el de, ondan fayda sağlayacak olan da bellidir. Kimse bizden böyle bir hançerin saplanmasına rıza göstermemizi beklemesin. Bugün Afrin'deyiz, yarın Mümbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.

30 milyar doları aşkın bir harcamayı biz sadece Suriyeli mülteci kardeşlerimize yaptık. Bunda STK'larımızın, belediyelerimizin katkısı var. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı. Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karden notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emin almıyoruz.

Bizim artık IMF ile işimiz yok bitti. Düne kadar Türkiye'ye efelenenler bugün askerimizin karşısında gizlenecek delik arıyor. Şu anda Genelkurmay Başkanı ile komuta kademesi ile subayları ile eri ile dimdik ayakta ve ÖSO ile birlikte yürüttükleri Afrin operasyonunda da şahsım ve milletim adına ben ordumuzu kucaklıyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Güvenlik güçlerimizin ayakları altında ezilenler sadece terör hedefleri değildir, aynı zamanda ülkemize ve bölgemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini de paramparça ediyoruz. Türkiye'nin sahaya güçlü bir şekilde girmiş olması emperyalist hedefleri kursakta bırakıyor.

Doğu Guta'da yaralıları hastanelerimizde tedavi ettirelim dedik. Hala olumlu cevabı alamadık. Vahşeti görmezden gelenlerin Afrin'de hassasiyet sahibi olanlar, bölücü örgüt kaybettikçe endişe ediyorlar. Onları kaygılandıran bozulan hesaplarıdır. Biz kimin ne dediğine değil, bölgedeki kardeşlerimizin geleceklerinin, ülkemizin, milletimizin neyi gerektirdiğine bakıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nı sonlandırmak için hiç kimsenin baskılarına boyun eğmeyiz. Operasyonlarımız Afrin'deki terör bataklığı kurutulana kadar devam edecektir. Türkiye bir terör koridorunun oluşturulmasına asla rıza göstermeyecektir.

Şu anda bir Cumhur İttifakı var. Birilerini rahatsız ediyor. Demek ki iyi yoldayız. Aslında 7 Ağustos birlik, beraberlik ruhunun hamdolsun bugüne yansımasıdır. Ruhun dayandığı yer 15 Temmuz. 15 Temmuz'a inananlar şimdi Cumhur İttifakı'nı kurmuşlardır bu da 7 Ağustos'a dayanıyor. Bununla da bir çizgi çiziyorum. 15 Temmuz bir kırılmadır, bu kırılmada işin dışında olanlar var içinde olanlar var. Cumhur İttifakı ile tabanımız, MHP tabanı ile muhabbetini ittifak anlayışı içinde en ufak yanlışa fırsat vermeden götürmelidir.

CHP arkadaşlarımızı ziyaret etme noktasında kaldılar bunların hepsi tezgah. Grubumuz prim vermedi, geldikleri gibi gittiler. Biz bunları tanıyoruz ama böyle bir ziyaret talebinde bulundukları için de gelmesinler demedi arkadaşlarımız. Hiçbir şeyleri bunların güvenilir değil. Onların kimlerle ittifak kuracaksa kursunlar. Kimlerle yürüdükleri belli. Kandil, Tendürek, Cudi'de olanlarla yürüyorlar. Biz de milli ve yerli olarak milletle beraber yürüyoruz. Bu dayanışmamızı 2019 seçimlerinde taçlandırmak suretiyle en ideal noktaya kavuşturacağız. Bu düşüncelerle bir kez daha Siyaset Akademimizin 18. döneminin hayırlı olmasını diliyorum.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Akademisi

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Okuyucu Yorumları 79 yorum
1. Hırsızlığın çapı çok büyük olursa hırsızlık sayılmamalı mesela. Ütmek sayılmalı...
ya hz.peygamber bilmiyordu sen biliyorsunya İSLAM dinini güncelleme yapacan.Sen önce Şu diyanete torpille atanan sapıkları ve ortalıkta dolaşan sözüm ona sapkın tecavüzcü alimlerini güncellede. elhamdulillah ki biz hz MUHAMMED efrndimizin bize ALLAH tarafından gönderilen İSLAM dini üzerine Müslümanız
Organ nakli Caizmidir. peygamber efendimiz zamanında yoktu? Cahil Şer-i hususlar zaman mekan ve oluşuma göre değişir. Şeri hususlarda bu vesile ile güncellenir!
@feremez_karatas_1981 @feremez_karatas_1981 ona güncelleme denmez aklı olan bunu bilir sen kim oluyorsun da kuranı islamı güncelliyorsun ki??!!
din versiyon 2.0 güncellemesi mevcut. güncellemeyi şuan indirmek ister misiniz?
@ragnar129 yanlizca kablosuz ag üzerinden indirmek istiyorum!!!
İslamiyet güncellenmezse diğer dinler malı götürür, şu an durum budur.
@ferdagoksel yeni bir editör atayalım. Kaç sürüme kadar olsun.?
Güncelle konusuna katılıyorum. Ne varki, İşin Ehli Prof düzeyinde bir Grup İlim ve Bilim Adamının biraraya gelerek uzun süreçler çalışarak yapabilecekleri birşey... Eğer, Sn. Cumhurbaşkanı kendisi birilerini görevlendirirse Allah korusun Felaketimiz olabilir. Çevresinde İşin Kitabını Okuyan çok sayıda Adam yok... Eğitime verilen önemde ortada.. Yani sözün Özü Güncelleme işini AKP yaparsa, Allah Muhafaza !!!!!!
helal olsun haklı
Doğru söze ne denir? Dogruya dogru. Dunyanin en geri kalmis toplumlarindan ve birbirine kırdırılan bir toun oldu muslumanlar. Cağa ayak uyduramadik.
yine kıvırmalar başladı, mavi marmara gemisi olayında israil bunun hesabını verecek dedi milletin gazını aldı sonra da giderken bana mı sordular dedi bu adamdan islama bi hayr gelmez keşke müslümanlar bunu görse
BAZILARI ANLAMAK VE ÇARPITMAK ISTEDIKLERI GİBİ YAPIYOR REİS SEN MERAK ETME
REİS SENİN İSLAMİYETİN GÜNCELLENMESİ LAZIM SÖZÜNDEN NEYİ KASTTETTİĞİNİ ANLAMIŞTIK ZATEN GÜVENİMİZ SANA SONSUZ DAİM SENİN YANINDAYIZ ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN
İslami değil insanları güncelleyin mesela akp ve yandaşlarını! !!
Güncellesinlerde akkoyun karakoyun ortaya çıksın dimi yani:)
ÇAKALLAR SALDIRIYA GEÇMİŞ YORUMLARA BAKSANIZA ...
Akepe'ye oy verenler ne diyor bu konuya onu merak ediyorum. Gerçi Tayyip'in peygamber olduğunu iddia etmesine de az kaldı. Yavaş yavaş zemin hazırlıyor işte...
Dizayn
COK DOĞRU ESKIDEN FOĞSN COCUĞUN CINSIYETI BEİLLİ OLMAZ DERLERFI ŞİMDİ ANINDA BILIUORLAR
Senin ALLAH'ına kurban ..Durmak yok yola devam...
islam için ''güncelleme'' kelimesi çok yakışıksız. bu söz adamı dinden çıkarır.
Azına sağlık reisim din tücarları hadini bildirdiğin için güzel dinimizi karigatürize eden zaatları bu güzel dini teslim edemeyiz dinimiz kurandır peygamberdir. 15 asırdan bu döneme kadar kendine cemmat lideri diyip dinde kadınlara çocuklara karşı bir çok yalan yanlış uygulamalarla bu dönemde de bu şahsiyetlerle uğraşır olduk bu açıklamaları chp li biri yapsa toplum bu kadar kucaklaşmazdı ancak imam hatipli din bilgisi yüksek karanı kerim bilgisi yüksek olan sayın cumhurbaskanınız açıklayabilirdi azına sağlık reisim...
dün dediğinle bugün dediğin birbirini tutmuyor malesef.
Azına sağlık reisim din tücarları hadini bildirdiğin için güzel dinimizi karigatürize eden zaatları bu güzel dini teslim edemeyiz dinimiz kurandır peygamberdir. 15 asırdan bu döneme kadar kendine cemmat lideri diyip dinde kadınlara çocuklara karşı bir çok yalan yanlış uygulamalarla bu dönemde de bu şahsiyetlerle uğraşır olduk bu açıklamaları chp li biri yapsa toplum bu kadar kucaklaşmazdı ancak imam hatipli din bilgisi yüksek karanı kerim bilgisi yüksek olan sayın cumhurbaskanınız açıklayabilirdi azına sağlık reisim...
15 yıllık ikdidarın sırrı YALAN DİN İSTİSMARI VE AMERİKA
peki din kime göre güncellenecek
Cemaatlere ve tarikatlara yüz verme tepene binerler. Salla gitsin. Onların derdi din değil, çıkarları ve salatanatları. İnsanlık umurlarında değil.
ıslamın guncellenmesı dıye bısey soz konusu olamaz. ıslamın zamanı butun zamanlardır. hıtabıda butun ınsanlaradır. dolayısıyla sanlı dınımız her daım zaten gunceldır. hata ıse ınsanların yorumları..ve zamanımız ınsanının kurallara uymak ıstememesı.. ayrıcada ahlakın da one cıkarılması lazım. hırsızlık yapmamak kul hakkı yetım hakkı yememek ve lıyakat gıbı hususlar emredılmıstır. ozzellıkle ıdarecıleeerın ornek olması gerekmektedır. saygılar.
R.Tayyip Erdoğan Doğru söylüyor! Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder. Öyle de, asırlara göre şeriatler değişir; milletlerin istidadına göre ahkâmtahavvül eder. Çünkü, ahkâm-ı şer’iyenin teferruat kısmı, ahvâl-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilâç olur. Bediuzzaman Said Nursi H.Z
Bunu rahmetli Yaşar Nuri Öztürk deseydi, Vay kafir vay diye sövmeye başlarlardı.... Şimdi reisleri deyince Bütün koyunlar alkışlamaya başlarlar....
''Ömrünü İslam'a adamış ilim adamları ile bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda ilgili kurumlarımızın ve muteber ilim adamlarımızın daha cesur davranmasını rica ediyorum. Aksi halde hep birlikte çok büyük bir vebal altında kalacağımız açıktır.'' (RTE) Çok doğru ve yerinde bir açıklama.
1400 Sene önce tüp Bebekmi Vardı! Bankalar, Organ nakli gibi çok şeyler yoktu, Peki islamiyet bunlar doğru yada yanlış demesinmi! İşte Cumhurbaşkanımızın dediği budur. Ama cahiller anlıyamaz.
CAMİDE HOCALAR BİLİNÇSİZCE VAAZ VERMEMELİ DİYANETİN KONTROLÜNDE OLMALI.
inanın dindar gözüküp kripto din düşmanıdır bunlar bop esbaskani olmak herşeyi açıklıyor zaten
aha buda olduya la
BİZ ARIYORUZ KARDEŞİM.İSMAİYETİ O KADAR YOZLAŞTIRDINIZ VE O KADAR İŞİNE GELDİĞİ GİBİ YO RUMLADINIZ KİGÜNCELLENMESİ VE GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA ANLAŞILABİLİR DURUMA GETİRİL MESİ LAZIM.VE TÜRKÇESİ OLMASI LAZIM.
ALÇAK FETÖ YE MEYDANI ILAHIYATCILAR VE DIYANET ISLERI MI BIRAKTI?
Atı alan uskudari geçti dostum .cehalete devam
israiliyat ve uydurma hadisler halâ revaçta CB kuranı değil bunları kastetti sanırım.
DİNDE DÜN NEYSE BU GÜNDE ODUR.DİN REFİZE EDİLEMEZ.DİYANET İŞLERİNİ BİR ARAŞTIRSANIZ.DİN ADINA 81 MÜFTÜ YÜZLERCE İLÇE MÜFTÜSÜ,HER KÖŞEDE KENDİLERİNE VİLAYET VE İLÇE KAYMAKAMLIK BİNALARINDA AYRILAN BİNALARI BEĞENMEYEREK,HEMEN İCRAATA GEÇİYORLAR VE DİYANET VAKFI YOLUYLA KENDİ MÜFTÜLÜK BİNALARINI YAPMAYA BAŞLIYORLAR.BEN İSTERDİMKİ MADEM YAPTINIZ BUNLARI BUNLARIN ADI KÜLLİYE OLSAYDIDA İÇİNDE CAMİ,KONFERANS SALONU,SAĞLIK OCAĞI ANAOKULU VE MÜFTÜLÜK BİNALARI OLSAYDI.AMA OLMADI,CAMİİ ,CAMİ YANINDA MÜFTÜLÜK BİNASI VE ALTA, ÜSTTE KİRASI OLMAYAN LOJMANLAR.CAMİLERDE KİRASIZ LOJMANLAR,NİYE KONUŞSUNLARKİ....
Bence de doğru söylemiş. Örneğin Müslümanlığın şartlarına rüşvet, torpil, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve %10 oranında komisyon almak, kendinden olmayana su bile vermemek eklenmeli.
Ne demek güncelleme falan Allah eksik veya eski mi kuran gönderdi??!!Sayın cumhurbaşkanı iyi değil bence haddini aştı iyice!!
Susuzluğunu tükürdüğünü yalamakla gideren zavallılar var malesef ...
MÜFTÜSÜ ÇIKAR ÇOLUK ÇOCUK EVLENE BİLİR DER... BUNLAR ÇIKAR DİNİN YENİLENMESİ GÜNCELLEMESİ LAZIM DER SONRA GERİ VİTES YAPARLAR VALLAHİ ALLAH SONUMUZU HAYIRLI EYLESİN . AMA BUNLAR YİNE ÇIKAR YA ALLAH YA BİSMİLLAH DER DİNİ SÖMÜRÜR AĞLAR ALIRLAR SEÇİMİ :)
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