Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye değinerek, "Şimdi Pensilvanya’ya kaçan da telaşta ’akıbetim ne olacak’ diye. Kosova’dakilerin akıbeti ne olduysa senin akıbetin de o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık. Uzun adama salla yolla" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan, salonu dolduran kalabalığa hitap etti. Yeni yapılan yatırımlar ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilçenin İstanbul’da önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Pendik Belediyemiz sadece son birkaç yılda ilçemize 230 trilyon liralık yatırım yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye yatırımı da 688 trilyon liradır. Diğer eserlerle birlikte Pendik son birkaç yılda 1 katrilyon 80 trilyon liralık bir yatırıma kavuşmuştur. Belediyelerimizin ve diğer kamu kurumlarımızın devam eden 44 ayrı yatırımının tutarı ise 5 katrilyon 866 trilyon liradır” şeklinde konuştu.

“Bunlar için aslında bir ofis açıp, bilet paralarını da verip göndermek lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi kötüleyerek yurt dışında yaşamaktan söz edenleri eleştirerek, “Cemil Meriç ne diyor; ‘Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır.’ Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin, gözlerini Türk milletine düşmanlığı kör ettiği bazı idraksizlerin, ülkemizi yaşanmaz bulup yurt dışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği dünyadaki ülkelerin büyük bölümüne gittik. Hepsi ile ilgili az çok kanaat edindik. Türkiye’de yaşamayı kendilerine yük sayanlar varsa bilsinler ki aradıkları yer bu dünyada değildir. Türkiye’de yaşamaktan usanan biri, ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunlar için aslında bir ofis açıp, bilet paralarını da verip göndermek lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye yük. Bir taşına cümle acem mülkünün feda edildiği dünyayı aydınlatan güneş ile bir tutulan İstanbul’u beğenmeyenin kalbi kurumuş demektir. Tabii biz ülkemizden şikayet edenlerin asıl derdinin merhum Cemil Meriç’in dediği gibi taşı toprağı değil insanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Dert başka. Türk milletinin mensubu olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür” diye konuştu.