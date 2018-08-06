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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesinde incelemelerde bulunuyor (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.  fotoğraflı

Cansel KİRAZ-Güven USTA-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

fotoğraflı

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