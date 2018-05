Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülatörleri, faiz lobisi bizi bağlamaz

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 'Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni' düzenlendi. Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantının önemi şu; marifet iltifata tabidir, alıcısı olmayan meta zayidir. Siz çalıştınız, çabaladınız, ürettiniz, insanların yüzünü güldürdünüz şimdi de onun karşılığını alacaksınız. Taltif edileceksiniz. Bu sizi kamçılayacak daha çok çalışacaksınız. Ülkemiz için milletimiz için daha çok üreteceksiniz" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMİN ÖZELLİĞİ, GÜÇLÜ İKTİDAR SÜREKLİ İSTİKRAR'

Daha sonra 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu seçim de nereden çıktı, demeyin. Hepiniz bekliyordunuz. Biz sizin beklentinizi karşılıyoruz. Bu seçimin kararı 16 Nisan'da verildi. Millet dedi ki; Ben artık sürekli canım ağzımda yaşamak istemiyorum, ne zaman darbe, ne zaman muhtıra olacak bunları düşünmek istemiyorum. Ben kararımı sandıkta vereyim, ülkeyi kim yönetecek adını koyayım, Meclis nasıl oluşacak onu da tayin edeyim ve 5 sene sen sağ ben selamet işime gücüme bakayım. 16 Nisan'da vesayetleri sona erdirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karar verdiniz. Bu seçim, onun hayata geçeceği, kararın uygulamaya gireceği seçimdir. Türkiye'nin 94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiren bir sistemdir. Sistemin özelliği, her zaman güçlü iktidar ve sürekli istikrar. Sandıkta karar veriliyor, bir dahaki sandığa kadar iktidar devam ediyor. Parlamento da çok güçleniyor. Çünkü parlamento artık yasama işini kendisi yapacak. Böylece kimse kimsenin işine müdahale etmeden çalışmalar yürüyor, zaman kayıpları ortadan kalkıyor. O halde 24 Haziran'da istikrar için Türkiye'nin 2023 hedeflerini hayata geçirmek için durmak yok yola devam. Devamı vatandaş verir. Sanal alemde 'devam mı?' 'tamam mı?' mı olmaz. Vatandaş sandığa gider mührünü vurur 'devam' için kararını verir. Vatandaşın verdiği karar da başımızın tacıdır."

ERDOĞAN: KUR SPEKÜLATÖRLERİ, FAİZ LOBİSİ BİZİ BAĞLAMAZ

Daha sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Ben sandığa, seçime, temsile inanan birisiyim. Üyelerinizin oylarıyla sandıktan çıkan sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum" diyerek sözlerine başladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim gözümüzde ülkemizin reel ekonomisini, üretimini, yatırımını, istihdamını, 81 ilimizin oda borsa yönetim kurulu ve meclis başkanları ile genel sekreterlerinden oluşan bu hazirun temsil ediyor. Bunun için bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bizim bakacağımız tek yer işte burasıdır. Buradaki kardeşlerimizin yüreğidir, umududur, beklentisidir. Bugüne kadar ekonomide attığımız her adımı biz sizlerle istişare ederek yaptık. Onun için bütün toplantılarınızda sizlerle birlikte olmaya gayret ettim. Ülkemize karşı son yıllarda giderek artan tüm saldırıları da sizlerle birlikte göğüsledik. Çoğunluğu yurt dışı kaynaklı manipülasyonlarla Türkiye'yi hedefinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü hep birlikte kestik. Onlar bizi küçültmeye çalıştı, biz Türkiye'yi hep birlikte büyüttük. Ve tutmadı, ne yaptıysalar tutmadı. Onlar bizi üretimimizle, istihdamımızla sıkıştırmaya çalıştı, biz hep birlikte yeni yollar geliştirerek çıkış yolları bulduk. Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik deyip, yolumuza devam ettik. Yeri geldi hiç beklemediğimiz yerlerden beklemediğimiz darbeler yedik ama asla yılmadık, yıkılmadık, umutsuzluğa kapılmadık. Hep birlikte sağlam durdukça, dirayetle hareket ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı."

'DÜNYADA 1 NUMARAYIZ'

"Geçmişte ticaret yapmış, işletme kurmuş, almış satmış, kazanmış kaybetmiş birisi olarak yani sizlerden birisi olarak buradaki hissiyatı en iyi anlayabilecek kişilerden birisi olduğumu düşünüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolayısıyla burayı aynı zamanda kendi çatım, kendi kuruluşum, kendi evim olarak görüyorum. Buradaki farklı fikirlerden, meşreplerden, farklı kökenlerden arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim zaafımız değil, bizim gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse, sizlerin her birini de kardeşim olarak kabul ediyorum. Kardeşin kardeşe bakışı neyse, bizim sizlere bakışımız aynıdır. Sizlerin sevinci bizim sevincimiz, sizlerin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Ekonomi nazik bir alan. Biz söylentilere, dedikodulara çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de inatla ve ısrarla hoyrat şekilde bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde yine böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların yansıması olan gelişmeleri sanki felaket habercisi gibi takdim eden bazı çevreler, sizleri ve milletimizi huzursuz etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Geçen yılın ortalaması 7,4 büyüme oranı var. Dünyada bir defa biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında iki numarayız. Bu derece büyümeyi yakalamış olan bir ülke ile kredi derecelendirme kuruluşu şunu söylemiş... Ya bunları bırakın bunlar cambaz, bunlar batmış bitmiş olan komşuyu biliyorsunuz 4 derece yükselterek, bunlar daha yeni borç alıyorlar, onunla yaşıyorlar. Affedersin memurunun maaşını ödeyemiyor, onu 4 derece yükseltiyor. Nasıl oluyor bu iş? Yunanistan'ı söylüyorum. Biz zaten çekildik oradan, o kredi derecelendirme kuruluşunun da mensubu değiliz. Dolayısıyla bizimle ilgili herhangi bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan, onların notunu ver. Bize veremezsin."

'CEVABIMIZI BÜYÜME ORANIYLA VERDİK'

Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ve çok faklı bir ivme yakaladığını belirterek, birilerinin bundan rahatsız olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Petrol fiyatlarının 40 dolarlar düzeyinden 80 dolara doğru gittiği, küresel finans akışında ciddi daralmanın yaşandığı dönemde elde ettiğimiz sonuçlar geleceğimiz için umut ve güven veriyor. Buna rağmen, hani bir söz vardır, 'Elle gelen düğün bayram' derler. Türkiye kendi içinde sağlam durduğu müddetçe, küresel düzeydeki olumsuzlukların üstesinden biz bir şekilde geliriz. 2008 küresel kriz sırasında ülkemiz için felaket senaryoları yazanlar vardı. Biz çıkıp ne dedik; 'Bu kriz Türkiye’yi teğet geçecek' Öyle oldu mu? Evet öyle oldu. 2009'daki küçük sıkıntıyı, 2010-11'deki rekor büyümelerle telafi ettik. Benzer bir durumu 15 Temmuz'da yaşadık. 'Battık bittik' dediler. Darbenin yapıldığı günün ertesinde Türkiye ayakta durdu. 'Bankalar kapanacak', şu dediler filan. Ne bankalar kapandı, ne bankamatikler kapandı, hiçbir şey olmadı. Bir devlette darbe olacak, başka ülkelerde yağmalar başlar, marketler şunlar bunlar dünyada görüyoruz. Ama hamdolsun biz bunların hiçbirini yaşamadık görmedik. Niye? Zemin sağlam. Ve inanıyoruz, güveniyoruz. Bütün bu ihanet girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomide nakavt olmasını bekleyenlere cevabımızı işte G20 içinde birinci, OECD içinde ikinci sırada yer aldığımız bir büyüme oranıyla verdik."

'ÂŞIKLA MAŞUKUN ARASINA GİRİLMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim üzerinden piyasaların tedirgin edilmeye çalışıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi seçimi diline dolamışlar. Onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesiyle tercihini yapacak. Ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği işte budur, biz bu güzelliğe hastayız. Ve milletimizin de iradesine biz teslim olmuşuz. Niye? Milletimize âşığız onun için. Bu iş bir âşık-maşuk meselesi. Âşıkla maşukun arasına girilmez. O kadar açık ve net. Önemli olan kimin ne dediği değil milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. Milletimizin 24 Haziran'da tercihini yine istikrardan, güvenden, büyümeden yana kullanacağından en küçük bir şüphemiz yok. Çünkü benim milletim hep istikrar aradı, hep güven aradı. Ben inanıyorum 24 Haziran'da da istikrar ve güvenin teminatı kimdir onu biliyor: AK Parti."

'O İRADE SATIN ALINAMAZ'

Konuşmasının devamında muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Şunu söyleyeyim: Ben ana muhalefet gibi kalkıp da 'mecbursunuz' demem, haşa. Milletime 'sen bize vermeye mecbursun' ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem, asla. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yere gönderebilir, biz bunları yapamayız. Bunlar geçmişte Güneş Motel'lerde yapıldı, ağlaya ağlaya gittiler, güle oynaya geldiler. Garip şeyler oluyor Türkiye'de. Ben inanıyorum 24 Haziran'da benim milletim, benim vatandaşım bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak. Böyle şey olur mu ya? Bu ülkeyi ne hallere getirmeye gayret ediyorlar. Hesaplarınızı seçimin yapılacağı pazara göre değil, 2023 hedeflerimize göre yapın ve yolunuza da böyle devam edin, diyoruz” dedi.

'FAİZ BELASIYLA MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında faizle mücadele edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Madem piyasalarda tedirginlik var, bunun teşhisini yapmak ve tedbirini almak görevimizdir. İşte geçen oturduk arkadaşlarla, ekonomide sorumlu olan bütün arkadaşları davet ettim, oturduk şöyle bir değerlendirme yaptık. Hemen ertesi gün o değerlendirme kendini hamdolsun gösterdi. Ve bir anda kur filan oynamaya başladı, lehte. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ama ben inancımı söylüyorum. Allah nasip eder de 24 Haziran'da milletim görevi tekrar 'yola devam' dediği anda, bir defa bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim. Benim inancım şu; faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır. Enflasyonun bir defa sebebidir. Enflasyon neden değildir, neticedir. Faiz nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım. Amerika'da bu böyle mi? Böyle. Japonya’da böyle mi? Böyle. İsrail'de böyle mi? Böyle. Bize ne oluyor ya? Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz ya, oyuna geliyoruz, tezgaha geliyoruz. Bak biz geldiğimizde 63'tü, indirdik indirdik o zaman 30'du. Enflasyon da inmeye başladı. 4,6'ya kadar indirdik, biliyorsunuz tek haneliye geldi enflasyon. O zaman Batı neyi patlattı bizde? Gezi Olayları'nı patlattı. Görünen köy kılavuz istemez. Biz bunu tabii arkadaşlarımıza bile anlatamadık. Şimdi kısa, orta ve uzun vadeli bir takım tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik."

'DERSİME İYİ ÇALIŞTIM, HAZIRIM'

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için Türkiye'nin iki kat daha büyümeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeni dönemde kararları daha hızlı şekilde alacağımız araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım bak söyleyeyim, hazırım. İnşallah 25 Haziran’dan itibaren hazırlıklarımızla, meydana çıkacağız. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, piyasaya yayılan o karamsarlık havasını seçime kalmadan dağıtacak ve yolumuza inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. TOBB, adına yakışır bir şekilde ekonomideki lokomotif rolünü ileri taşıyarak devam ettiriyor. 1,5 milyon istihdam sağladık ama bunu devam ettirelim diyorum. Ne olacak ya, iki tane garip işsiz varsa, bunlara iş yerlerini açtıkları zaman ne kaybederler ya? Kazanırlar. Ve bu oyun bozar. Kimlerin oyununu bozar? Batı'nın oyununu bozar. Yerli otomobil için babayiğit çağrısı yaptığımda cevap yine sizlerden geldi. Bugün bazı sürprizler olacaktı ama maalesef aksamalar oldu galiba. İnşallah çok yakında meyvesini görmeye başlayacağız."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10, 20 ve 30 yıldır TOBB'a hizmet veren oda ve borsa başkanlarına şeref belgesi takdim edildi.