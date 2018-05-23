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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmaya ilişkin, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmaya ilişkin, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Kurdaki dalgalanmaya ilişkin Erdoğan, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Ülkemizde döviz kurunun yükselmesinin sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bunu daha derinden hissetmektedir. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizin gerçekleri ile bir ilgisi yoktur. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz. Ekonomi ile ilgili farklı görüşlerin tartışılması başka bir şeydir. Serbest piyasa kuralları ve kurumlarının işleyişi farklı bir şeydir" diye konuştu.

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