Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir (Geniş haber)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmaya ilişkin, "Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz. Bütün milletime sesleniyorum; lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramız ile hareket etmeye devam edelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerine değinen Erdoğan, "Her seçim önemlidir ancak 24 Haziran seçimleri Türkiye için farklı bir öneme sahiptir. 2014 Ağustos'unda ilk kez Cumhurbaşkanı milletin oyları ile belirlenmiştir. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede hiç bir şeyin eskisi gibi devam edemeyeceği bir kez daha ortaya çıktı. 24 Haziran'da yeni yönetim sistemi de devreye girecek. Dolayısıyla herhangi bir seçim değildir. Cumhur ittifakı diğerlerinden farklı olarak, şahsımı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Diğer ittifakta her parti ise ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Böylece bu ittifakın ülkenin yönetimine talip olmak için değil taktik bir amaçla kurulduğu ortaya çıkmış oldu. Her zamanki gibi milletimizin karşısına riyasız, hesapsız, kitapsız, hasbi bir şekilde çıkıyoruz. Muhalefet partileri kendi içlerinde, aralarında o kadar çok ala vereye girmiş ki biz takip etmekte dahi zorlanıyoruz. Bir bakıyorsunuz, milletvekilleri gidip geliyor, adayların imza barajını aşabilmesi için teşkilatlar seferber oluyor. Bizim öyle alengirli işlere aklımız ermez" diye konuştu.