Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile telefonda görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan ve El Sabah arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

