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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 22:06 | Son Güncelleme

Görüşmede ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret ettikleri öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme Kuveyt Emiri Şeyh Sabah

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