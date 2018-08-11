Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.
Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret ettikleri öğrenildi.
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