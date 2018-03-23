Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Fransız mevkidaşı Macron’a, Fransa’nın güneyinde meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı rehin alma eylemiyle ilgili olarak taziye dileğinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisi sırasında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme çerçevesinde Afrin’i terör unsurlarından arındırdığını ve oradaki sivil halka huzur ortamı sağladığını vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Türkiye’nin ve KKTC’nin meşru haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, pazartesi günü Varna’da gerçekleşecek olan Türkiye-AB liderleri zirvesine de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye olarak AB ile ilişkilere ivme kazandırmaya, üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini belirttiği öğrenildi.