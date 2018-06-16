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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştüler.

Gülseli KENARLI / İstanbul,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. İki lider, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesine ve mevcut diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladılar. Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili işbirliğinin önemine de işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başta Münbiç olmak üzere Suriye'de Türkiye-ABD arasında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Haziran seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit ettiler.

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