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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’la telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün telefonda görüştüler.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün telefonda görüştüler.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İki liderin yaptığı görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti. Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı. Bunun için bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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