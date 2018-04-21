Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Madem ana muhalefet ‘hodri meydan’ diyor, buyur meydan”...(3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Madem ana muhalefet ‘hodri meydan’ diyor. Bizim de söyleyeceğimiz tek şey var ‘buyur meydan’” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

“Madem ana muhalefet ‘hodri meydan’ diyor, buyur meydan”

Genel Kurul’daki konuşmasında 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere değinen Erdoğan, “24 Haziran tarihinde erken seçime gidiyoruz. Benim koltuk hırsım olsa kalırdım. 17-18 ay daha bu makamda kalma imkanımız vardı. Bakıyorum ana muhalefet ısrarla ‘hodri meydan’ diyor. Bu arada bildiğiniz gibi sayın Bahçeli’nin açıklamasından sonra arkadaşlarımı topladım. Kendileri ile değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımızın kanaatini de aldıktan sonra dedik ki biz artık bu adımı atalım. Madem ana muhalefet ‘hodri meydan’ diyor. Bizim de söyleyeceğimiz tek şey var ‘buyur meydan’. Arkadaşlarımla değerlendirmelerimiz yaptık ve kararımızı verdik” diye konuştu.

“Millet devam derse devam ederiz, başka bir tercih düşünüyorsa saygı duyarız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Zaten sayın Bahçeli ile ertesi gün bir görüşmemiz olacaktı. Bu vesile ile bu görüşmeyi de yapma fırsatını yakaladık. Bu görüşmemizde 24 Haziran’ın gerek yaz mevsimi, gerek okulların tatile girmesi, gerek bayram ertesi şartlarını da göz önünde bulundurarak en uygun tarih olacağını birlikte kararlaştırdık. Ardından da kamuoyuna 24 Haziran’da seçimi yapacağımızı açıkladı. Seçim sözü bir defa ağızlardan çıktıktan sonra artık bunun önünü almak zor. Şimdi uyum yasaları ile ilgili gerek görevlendirdiğim arkadaşlar, gerek sayın Bahçeli’nin görevlendirdiği arkadaşlar müşterek çalışıyorlar. MHP Genel Başkanı’nın bu teklifi bizim için de önemli idi. Şu anda oluşan, temeli atılan cumhur ittifakının bir yerde yol haritasının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyordu. Yoksa 1.5 yıllık bir hükümet süremiz var. Biz o kadar bu işte hevesli de değiliz. Niye millet var burada. Millet devam derse devam ederiz. Başka bir tercih düşünüyorum derse ona da saygı duyarız. Burada bir şey var. Seçimin ardından devreye girecek yeni yönetim sistemimizle önümüzdeki soruları çok daha hızlı şekilde çözme imkanına kavuşacağımızdan şüphemiz olmasın. Mevcut sistemde çok dağınık şekilde yürütülen işler, derli toplu gerçekleştirme fırsatı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“İş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz”

İş adamlarına yeni oluşacak sistemde kabinede yer alma çağrısında da bulunan Erdoğan, “İnşallah belli sayıda kabineden oluşacak hükümet. Biliyorsunuz parlamentodan değil. Çünkü parlamentodan gelirse parlamento üyeliğinden istifa edecek. Dışarından bu kabineye üyeler almamız mümkün olacak. Tabii bu iş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz bakalım. ‘Hadi gel sen görev al’ dediğimizde bakalım görev alabilecekler mi. Olur da ‘ben çok kazanıyorum oraya gelemem’ diyenler de çıkabilir. Bakacağız. İş hayatı içinde olan arkadaşlardan böyle bir kabinede istifade etmeyi görev telakki ederiz”