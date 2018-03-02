Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mali’nin başkenti Bamako’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Mali’nin başkenti Bamako’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı’nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mali’ye geldi.