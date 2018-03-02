Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mali’nin başkenti Bamako’ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Mali’nin başkenti Bamako’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı’nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mali’ye geldi.
Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum