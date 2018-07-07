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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te! AK Parti grubuna sesleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından ilk kez AK Parti milletvekillerine sesleniyor. Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı yemin töreni hakkında bilgi veren Erdoğan, törene 22 cumhurbaşkanı ve 17 başbakanın katılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca konuşmasında "Pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını yayınlayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te! AK Parti grubuna sesleniyor

AK Parti Grup Toplantısı açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün yemin ederek resmen göreve başlayan TBMM'nin yeni üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemdeki partimizin ilk toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimlerinde seçilen 295 milletvekili arkadaşımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hizmet yarışında bayrağı artık sizler devraldınız. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var.

Bunun için tek bir anınızı bile boşa geçirmeye hakkınız yok. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda 344 milletvekili olarak mecliste %57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Bu milletvekili seçimlerinde hedeflerimizin altında kalmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,56 oy oranı ile en yakın rakibimizin 11 milyon üstü bir rakamla bize teveccühünü göstermiştir. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmemiz lazım.

Şimdiye kadar bütün badirelerin üstesinden milletimizle geldik. Yapmamız gereken iş milletimize bakmak, onın istikametinde olmak gerekir. Değerli arkadaşlar pazartesi yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme atıyor. Beştepe'de muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Törene 22 cumhurbaşkanı katılacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız.

Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.

BİNALİ YILDIRIM HELALLİK İSTEDİ

Son Başbakan Binali Yıldırım TBMM'deki AK Parti Grubu toplantısında bir konuşma yaparak ‘helallik’ istedi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Milyonların rızasını aldık, kara propagandalara boyun eğmedik. 16 yıldır zorlu davalardan başarıyla çıktık. Hem liderimizin, hem grubumuzun hem de milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun iki yılını kırmadan dökmeden sayenizde başardık. Milletimizle kenetlendik, rabbimiz bize güzel bir zafer nasip ettik. 24 Haziran tüm vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçim olmuştur. Bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Milletimizin bize verdiği emaneti daha ileri götürmek, cumhuriyetimizi 100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde kin gütmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin partisi olarak ne adar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize liderliğinizde çok önemli eserler kazandırdık. Saldırılara karşı amansız mücadele verdik. Birçok eserleriniz arasında AK Parti ile MHP arasında başlattığınız Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmuştur. MHP'li arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum.

Demokrasiyi daha da geliştireceğiz, hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, milletimize adil şekilde dağıtacağız. 65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum."

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MECLİS'TE YEMİN GÜNÜ

  1. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin andiçme töreni için bugün saat 14.00'te toplanacak.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, TBMM Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca; Genel Kurul, milletvekillerinin andiçme töreni için bugün 14.00'te en yaşlı üye sıfatıyla, TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında toplanacak.

Andiçme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçecek. Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçebilecek. Milletvekilleri andiçerek göreve başlayacak. Andiçmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26. Dönem'de olduğu gibi, milletvekillerinin andiçme törenini izlemek için Meclise gelmesi söz konusu olabilecek. Erdoğan'ın, 8 Temmuz Pazar günü yemin etmesi bekleniyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanı adayları; Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçiliyor.

SEÇİM GÜNÜ

Buna göre, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 11 Temmuz Perşembe günü sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak. Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
etmeyin yemin. nasılsa tutmuyorsunuz
1. Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN Han :))
Ne yemin seni tutar ne sen yeminini.
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