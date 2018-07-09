HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Genel Kurul, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı.

Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürpriziCumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi
CHP'li Tezcan: Rejimin adı, sandıklı diktatörlükCHP'li Tezcan: Rejimin adı, sandıklı diktatörlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı TBMM Genel Kurulu yemin töreni

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar

Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar

Muharrem İnce'den tren faciası tepkisi: Görkemli törenler yapmaya devam ediyor

Muharrem İnce'den tren faciası tepkisi: Görkemli törenler yapmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.