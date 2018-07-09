Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Kurulu açtıktan sonra, Anayasa, İçtüzük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak, törenin şeklinin nasıl olacağı hakkında bilgi verdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın kendisine takdim edileceğini ve andiçme töreni yapılacağını belirtti. Durmuş Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı teslim almak ve ant içmek üzere, İçtüzük gereğince, TBMM Geçici Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından TBMM Genel Kurulu Salonu'na davet edileceğini ve Köylü ile Başkanlık Divanı kürsüsüne geleceğini belirtti. Yılmaz, Genel Kurulun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacağını, Erdoğan'a önce seçildiğine dair tutanağın takdim edileceğini, daha sonra Erdoğan'ın hitabet kürsüsüne gelerek ant içeceğini kaydetti. Milletvekilleri, görevliler ve davetlilerin; Erdoğan'a tutanağın takdimini ve Erdoğan'ın ant içmesini ayakta dinleyeceğini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içtikten sonra İstiklal Marşı'nın okunacağını ve ardından da Erdoğan'ın salondan ayrılacağını bildirdi.

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul Salonu'ndan ayrılırken, milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacağını vurguladı. Durmuş Yılmaz daha sonra Hakkı Köylü'den, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın takdim edilmesi ve ant içmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul Salonu'na davet etmesini istedi. - Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkı Köylü eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı salona ilk girişinde ayakta alkışladı, daha sonra yerlerine oturdu; CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı ve alkışlamadı. - Tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.