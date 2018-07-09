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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Kurulu açtıktan sonra, Anayasa, İçtüzük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak, törenin şeklinin nasıl olacağı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın kendisine takdim edileceğini ve andiçme töreni yapılacağını belirtti.

Durmuş Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı teslim almak ve ant içmek üzere, İçtüzük gereğince, TBMM Geçici Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından TBMM Genel Kurulu Salonu'na davet edileceğini ve Köylü ile Başkanlık Divanı kürsüsüne geleceğini belirtti.

Yılmaz, Genel Kurulun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayacağını, Erdoğan'a önce seçildiğine dair tutanağın takdim edileceğini, daha sonra Erdoğan'ın hitabet kürsüsüne gelerek ant içeceğini kaydetti.

Milletvekilleri, görevliler ve davetlilerin; Erdoğan'a tutanağın takdimini ve Erdoğan'ın ant içmesini ayakta dinleyeceğini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içtikten sonra İstiklal Marşı'nın okunacağını ve ardından da Erdoğan'ın salondan ayrılacağını bildirdi.

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul Salonu'ndan ayrılırken, milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacağını vurguladı.

Durmuş Yılmaz daha sonra Hakkı Köylü'den, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın takdim edilmesi ve ant içmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurul Salonu'na davet etmesini istedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkı Köylü eşliğinde, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin salona girdiği, Divan arkasındaki kapıdan salona girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. İYİ Parti milletvekilleri, Erdoğan'ı salona ilk girişinde ayakta alkışladı, daha sonra yerlerine oturdu; CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.

- Tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Durmuş Yılmaz'dan teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Erdoğan ant içerken, Başkanvekili Hakkı Köylü bir adım arkasında durdu.

Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

Durmuş Yılmaz, alkışlamanın uzun sürmesi üzerine, İstiklal Marşı'nın okunacağını ifade etti. Bunun üzerine alkışlar kesilerek İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanının arkasındaki kapıdan, Hakkı Köylü eşliğinde salondan ayrıldı.

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