Cumhurbaşkanı Erdoğan,  MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
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