Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakı konusunda yapılan çalışmaları masaya yatıracak.