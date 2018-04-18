Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde en önemli gündem maddesi Devlet Bahçeli’nin dün grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışı olacak. Erdoğan ve Bahçeli, erken seçim ihtimalini masaya yatıracak. Görüşme sonrasında ise bir açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi en son 18 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etmiş ve görüşme 45 dakika sürmüştü.