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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz."


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