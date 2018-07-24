Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz (2) 

"EKONOMİK BİR HANÇERİN DE SIRMITIMIZA SAPLANMAYA ÇALIŞILMASININ SEBEBİ BUDUR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa son 5 yılda maruz kaldığımız her saldırı ile birlikte ekonomik bir hançerin de sırmıtımıza saplanmaya çalışılmasının sebebi budur. Ülkemizin sadece siyasi özgürlüğünü değil ekonomik özgürlüğünü de korumanın mücadelesini verdik. Elbette krizlerin faturasını ödedik, ödüyoruz. Kazandıklarımız karşısında bu faturanın bir kıymeti yoktur" dedi.

"İŞSİZLİĞİ YAKINDA TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"

Ekonomi ve işsizlik rakamlarına ilişkin Erdoğan, "İnşallah çok yakında ekonomik olarak çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini engelleyemiyorlar. Haziran sonu itibariyle yıllık ihracatımız 161,5 milyar dolara ulaştı. İlk çeyrekte yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla geçtiğimiz yılki seviyeyi koruduk. İstihdamda 28,5 milyon kişiyle tarihi bir zirvede bulunuyoruz. İşgücüne katılım oranımız hızlı artıyor. İşsizlik yüzde 10'lar seviyesinde. İnşallah yakında bunu da tek haneli rakama indireceğiz. Turizmde çok hareketli bir sezon yaşıyoruz. Turizm gelirlerinde inşallah rekor kıracağız" ifadelerini kullandı.