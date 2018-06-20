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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğ

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü."


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