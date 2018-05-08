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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizin başarısı için ne kadar samimiyetle gayret gösterdiysek, bölücü örgütü açtığı hendeklere gömerken, inlerinde bulup tepesine binerken de aynı derecede samimiydik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizin başarısı için ne kadar samimiyetle gayret gösterdiysek, bölücü örgütü açtığı hendeklere gömerken, inlerinde bulup tepesine binerken de aynı derecede samimiydik"


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