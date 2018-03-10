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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ’a tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 00:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ’ı telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ’ı bu akşam telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ’ı telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ’ı bu akşam telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünlüdağ’a gelecekte de daha nice başarılara imza atması dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli eskrimci Ünlüdağ’a altın madalya kazanmasının akabinde tebrik telgrafı da göndermişti.

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