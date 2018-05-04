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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı'nda konuştu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerine katıldı.

Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 376. Kuzey Irak'ta 379, Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te 297" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Erdoğan, "Genellikle ilkler her zaman zordur, her zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bereketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin ilk seçimini inşallah kolay şekilde gerçekleştirecektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Manifestomuzda ülkemizi nasıl yöneteceğimizi bütün teferruatıyla açıklayacağım. Ve bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağım. Peki öteki ittifaklar, öteki partiler ne yapıyor diye baktığımızda, gördüğümüz şudur: Bunların tek bir amacı millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız. Ve yönetimi devraldınız. Peki siz millete ne vadediyorsunuz" şeklinde konuştu.

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