Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beştepe’de bugün gerçekleşen kabulde Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanları ile dost unsurların yöneticileri de yer aldı.
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