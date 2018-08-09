Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...
Korku filmi gibi! Hastaneyi istila ettiler
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Filinta Mustafa'nın torunundan dev miras davası! Mustafa Zeki Paşa Yalısı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum