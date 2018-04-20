Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı Mabeyn Köşkü’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nde gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programının ardından Mabeyn Köşkü’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan görüşmesi başladığı öğrenildi.
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