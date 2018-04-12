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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarını kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü.

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