Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.