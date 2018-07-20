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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 19:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu.


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