Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Moral üstünlük Türkiye’de”

“Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?”

Türkiye aleyhine estirilen olumsuz havalardan bahseden Erdoğan, “Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz aleyhinde nasıl yayın yaptığını, Türkiye’ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler sarf ettiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntıda olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını duymak bizi üzmüştür. Ortada bu denli büyük başarı var, 11,2’yi üçüncü çeyrekte yakalamışsın, görünen köy kılavuz istemez. Biz yüzde 7-yüzde 7,5’u konuşuyoruz, hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyor, onlar yetmiyor mu, bize ne oluyor. Her gün, her saat susmak bilmeyen kriz söylemlerine, yatırımcıları ürkütmek için ortaya atılan onca yalana rağmen elde ettiğimiz bu büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir. Moral üstünlük Türkiye’de, milletimizde, bizde. Şimdi bize düşen görev hem içini doldurmak hem de ambalajı en güzel şekilde yapmak. Zaten siyasetçi de budur. Bunu yapamazsan başarıyı da yakalayamazsın. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu ters köşe yapmak değil, bu dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin” şeklinde konuştu.