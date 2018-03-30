Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Moral üstünlük Türkiye’de”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz aleyhinde nasıl yayın yaptığını, Türkiye’ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler sarf ettiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntıda olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını duymak bizi üzmüştür” dedi. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2017 yılının tamamına ilişkin büyüme rakamının yüzde 7,4 olduğunu kaydeden Erdoğan, “Ülkemiz 2002-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,7 büyüme oranı elde etmişti, 2016’da darbe girişimine ve terör olaylarına rağmen yüzde 3,2’lik bir büyüme oranında kalmayı başardık. Geçtiğimiz yıl yeniden bizim şahlanışımız oldu. Yüzde 7,4’lük büyüme oranı ile dünya ekonomisinin yüzde 85’ini temsil eden G-20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz. OECD ve AB’de de yüzde 7,8’lik büyüme elde eden İrlanda’nın hemen arkasından ikinci sırada yer alıyoruz. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin başarısı daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.

“Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?” Türkiye aleyhine estirilen olumsuz havalardan bahseden Erdoğan, “Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz aleyhinde nasıl yayın yaptığını, Türkiye’ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler sarf ettiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntıda olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını duymak bizi üzmüştür. Ortada bu denli büyük başarı var, 11,2’yi üçüncü çeyrekte yakalamışsın, görünen köy kılavuz istemez. Biz yüzde 7-yüzde 7,5’u konuşuyoruz, hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyor, onlar yetmiyor mu, bize ne oluyor. Her gün, her saat susmak bilmeyen kriz söylemlerine, yatırımcıları ürkütmek için ortaya atılan onca yalana rağmen elde ettiğimiz bu büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir. Moral üstünlük Türkiye’de, milletimizde, bizde. Şimdi bize düşen görev hem içini doldurmak hem de ambalajı en güzel şekilde yapmak. Zaten siyasetçi de budur. Bunu yapamazsan başarıyı da yakalayamazsın. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu ters köşe yapmak değil, bu dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin” şeklinde konuştu.

"Türkiye 2018 yılında oyunları bir kez daha bozacak haberiniz olsun”

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı bir dönemde hala Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışanların art niyetli olduklarının altını çizen Erdoğan, “Tutturmuşlar bir şeyler, kur aşağı, kur yukarı, geçin bu işleri. Türkiye’nin ekonomisi ortadadır. Elhamdülillah bir Afrin operasyonu, Gezi olayları, 17-25 Aralık, bunları Türkiye geçirmedi mi? Bütün bunları geçirirken, 11,2’yi yakaladık, ortalama olarak şimdi de 7,4’ü yakaladık. Demek ki sizin koyduğunuz kuralların hiçbirisi geçerli değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir. Siz teori ile pratiği birleştirebiliyorsanız selamlarım. Ama başaramıyorsanız sen yoluna ben yoluma. Eskiden derlerdi ya ‘esnafın çarıklısı’ bakıyorsun başarı almış başını gidiyor, bakıyorsun ki önünde kariyeri olanlar da batıyor. Bu iş başka bir şey. Onun için Kayserililer hep havaya girer. Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı bir dönemde hala Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkartanlar kesinlikle art niyetlidir. Onun için biz kendimize inanacağız, biz başarıya kilitleneceğiz, yolumuza da bu şekilde yürüyeceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü bir haber vereyim, üzülmesinler, Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranı ile üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları bir kez daha bozacak haberiniz olsun. Yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgileri giderek artıyor. Biz sermaye söz konusu olduğunda, yatırımcı, girişimci söz konusu olduğunda yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Çünkü ülkemizin büyümek için yatırıma, yatırım için de yatırımcıya ihtiyacı var. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size her zaman açıktır. Endişe etmeyin, özellikle yüksek teknoloji ve istihdam ağırlıklı yatırımlara her türlü destek ve teşviki sağlıyoruz. Aynı şekilde kendi iş dünyamıza da destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan, yatırım ortamını iyileştirmek için çıkartılan kanun bu doğrultuda atılmış bir adımdır, devamı da gelecek. Ülkemizdeki girişimcilerimizin küresel çapta söz sahibi olmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. İhracatımız geçtiğimiz yıl 157 milyar doları aşarak rekor seviyeleri zorlamaya başladı. Şubat ayı sonu itibariyle yıllık ihracat 159 milyar doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 2018 yılının bu bakımdan da bereketli geçeceği görülüyor. Geçen haftalarda savunma sanayi firmalarımız yurt dışında katıldıkları tek bir fuarda 800 milyon dolarlık sipariş aldılar. İhracatçılarımız dünyanın dört bir yanını dolaşarak hem alternatif pazarlar arıyor hem de ürün çeşitliliğine gidiyorlar. Hükümetimiz esnaflarımızdan çiftçilerimize kadar her kesime destek verecek yeni bir paketin çalışması içindedir. Buradan tüm milletimize, özellikle de iş adamlarımıza, piyasa dediğimiz dünyayı oluşturan kesimlere sesleniyorum, lütfen Türkiye’ye güvenin, bozgunculara, dedikoduculara, kriz rantçılarına prim vermeyin. Türkiye’nin imkanları ve potansiyeli hem karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden gelmeye hem de ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yeterlidir. Hükümetimiz üreten, çalışan, istihdam oluşturan, projesi olan herkesin yanındadır” dedi.